Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 21:36

В «Единой России» разработали предложения по поддержке медиков

Поддержка поможет сократить дефицит специалистов в медицинской сфере
Сергей ЧЕРНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самарской области медикам предложили выплатить по 10 тысяч рублей

В Самарской области медикам предложили выплатить по 10 тысяч рублей

На площадке «Единой России» разработали меры поддержки медицинского персонала, которые позволят сократить дефицит специалистов и привлечь врачей в отдаленные регионы.

Во время консилиума, который проходил в четверг, 2 сентября, прозвучали предложения о том, чтобы разрешить студентам работать фельдшерами на скорой помощи при прохождении соответствующей аттестации. Также предлагается расширить программу «Земский доктор».

В Самарской области секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров предложил поддержать медиков и выплатить по 10 тысяч рублей врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям машин скорой помощи государственных медучреждений.