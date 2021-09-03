В Самарской области ближайшие выходные будут дождливыми, температура опустится до +3 градусов

Выходные в Самаре будут по-настоящему осенними Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на предстоящие выходные в Самарской области. По прогнозу синоптиков, с 3 по 5 сентября 2021 года в регионе будут идти дожди, а местами возможны грозы.

В пятницу, 3 сентября 2021 года, в Самаре будет дождь, возможно гроза. Синоптики предупредили об усилении западного ветра с порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +19…+21 градус, а ночью похолодает до +14.

4 сентября также днем будут идти небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха составит +14…+19 градусов, ночью до +13. Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 20 м/с.

В воскресенье синоптики также прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +13…+18 градусов, ночью похолодает до +3.

Как сообщают синоптики Приволжского УГМС, в первой декаде сентября 2021 года в Самарской области средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1 градус.