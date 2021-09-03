В Самарской области во время застолья мужчина украл у друга ключи от машины и поехал кататься

Владелец автомобиля написал заявление об угоне в полицию. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В вечернее время суток в Жигулевске инспекторы ДПС заметили автомобиль, за рулем которого был мужчина с признаками алкогольного опьянения. Полицейские остановили автомобиль и провели медосвитетельствование водителя, которое подтвердило, что мужчина был пьян.

В ходе разбирательства выяснилось, что автомобиль не принадлежит задержанному, кроме того у него нет водительских прав. Житель Жигулевска рассказал, что во время застолья, он незаметно украл у своего друга ключи от автомобиля и решил покататься без разрешения.

Полицейские проверили информацию и выяснили, что угнанный автомобиль принадлежит 23-летнему местному жителю. Позже выяснилось, что владелец автомобиля написал заявление об угоне в полицию.

Задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за оставление места ДТП, а также за управление автомобилем в нетрезвом виде его лишили водительских прав. В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 1 месяц с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно права заниматься деятельностью в виде управления транспортными средствами на срок 2,6 лет.