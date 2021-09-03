В день, когда горят костры рябин, Самару сковали 8-балльные пробки

Самарцы перевернули календарь и встали в утренних пробках по пути на работу. Фото: Яндекс.Карты

Утро 3 сентября 2021 года для большинства жителей Самары не задалось. В пятницу на город обрушился ливень, а на дорогах образовались огромные заторы. По данным на 9 утра, на дорогах Самары пробки достигли 8-бальной отметки.

Как сообщает департамент транспорта Самары, из-за транспортного коллапса увеличились также интервалы движения общественного транспорта. Пассажиры, в ожидании транспорта, прячутся в остановочных павильонах, чтобы не промокнуть, но это не сильно помогает из-за сильного ветра, который дует с порывами до 20 м/с.

По прогнозу синоптиков, такая погода продлится все выходные. В воскресенье, 5 сентября, ночью температура понизиться до +3 градусов. Днем в предстоящие выходные будет идти дождь, а температура воздуха не поднимется выше +21 градуса.