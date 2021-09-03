В Самаре в одной из аптек в Промышленном районе продавали просроченные лекарства

Во многих аптеках не было необходимых препаратов, а где-то продавали лекарства с истекшим сроком годности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Промышленного района Самары организовала проверку в районных аптеках, в ходе которой были выявлены нарушения исполнения федерального законодательства. В некоторых аптеках отсутствовали необходимые лекарства, а в одной из аптек отпускались препараты с истекшим сроком годности.

- Прокуратура установила, что в аптеках ООО «Медфармкорп», ООО «Фармация», ООО «Парадиз-Ф», ООО «Гербера» отсутствуют в наличии лекарственные средства из минимального ассортимента для оказания медицинской помощи. Кроме того, в аптеке ООО «Медфармкорп» были выявлены нарушения в соблюдении сроков годности лекарственных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В настоящее время все собранные материалы направлены в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области. После вынесения решения юридические и должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности за выявленные нарушения. Сейчас акт реагирования находится на рассмотрении.