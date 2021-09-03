В Самаре медики из Клиник СамГМУ получат 10 тысяч рублей по аналогии с региональными выплатами

Врачи получат денежные выплаты в течение 7-10 дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор Самарского государственного медицинского университете Александр Колсанов договорились о выплатах медицинским работникам федерального учреждения по аналогии с региональными выплатами в размере 10 тысяч рублей.

- Федеральные медицинское учреждения региона внесли не меньший вклад в нормализацию эпидемиологической ситуации, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, глава региона на днях принял решение о дополнительной поддержке региональных медицинских работников, которые стояли и стоят на страже здоровья жителей Самарской области в условиях пандемии коронавируса. Так как Клиники СамГМУ являются федеральным учреждением, Дмитрий Азаров предложил синхронизировать меры поддержки и там.

Клиники медуниверситета с первых дней пандемии ведут борьбу с коронавирусом и защищают здоровье самарцев. Ректор СамГМУ поддержал идею губернатора и сообщил, что всем медработникам клиник будет выплачено пособие в таком же размере, как и региональное. Кроме того, Александр Колсанов предложил расширить список получателей выплат и поддержать доцентов, ассистентов и профессоров, которые также работали с ковид-пациентами, совмещая ставки.

Медработники Клиник СамГМУ получат выплату в размере 10 тысяч рублей в течение 7-10 дней.