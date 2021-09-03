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Спорт3 сентября 2021 11:11

КДК отменил удаление полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова

Красную карточку он получил в игре с «Уфой»
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч с «Уфой» закончился победой «Крыльев» 2:1.

Матч с «Уфой» закончился победой «Крыльев» 2:1.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил удаление полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова в матче шестого тура РПЛ с «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба «КС» в своем твиттере.

- В соответствии с частью 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче РПЛ между командами «Уфа» - «Крылья Советов». Отменить ошибочно примененное удаление футболисту «Крыльев Советов» Роману Ежову, - говорится в сообщении.

Напомним, игра «Крыльев» с «Уфой» закончилась со счетом 2:1 в пользу самарцев. Голы у «Крыльев» забили Чернов и Глушенков.

Ближайший матч в Премьер-лиге «КС» сыграют 11 сентября в Москве против «Локомотива».