КДК отменил удаление полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова

Матч с «Уфой» закончился победой «Крыльев» 2:1. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил удаление полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова в матче шестого тура РПЛ с «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба «КС» в своем твиттере.

- В соответствии с частью 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче РПЛ между командами «Уфа» - «Крылья Советов». Отменить ошибочно примененное удаление футболисту «Крыльев Советов» Роману Ежову, - говорится в сообщении.

Напомним, игра «Крыльев» с «Уфой» закончилась со счетом 2:1 в пользу самарцев. Голы у «Крыльев» забили Чернов и Глушенков.

Ближайший матч в Премьер-лиге «КС» сыграют 11 сентября в Москве против «Локомотива».