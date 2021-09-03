Арбитражный суд завершил процедуру банкротства Самарского резервуарного завода

Самарский резервуарный завод признали банкротом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области завершил рассмотрение дела о признании банкротства Самарского резервуарного завода. Дело начали рассматривать в 2016 году, а в августе 2021 года суд принял решение завершить производство дела.

Как следует из документов картотеки, конкурсный управляющий отчитался перед судом о полном погашении долгов бывшего предприятия перед кредиторами. О дальнейшей судьбе завода неизвестно, однако есть сведения, что акции были выкуплены самарским ООО «Метапром».

Напомним, дело о банкротстве было начато после того, как генерального директора Сергея Богданова приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество. Как известно, он в период с 2009 по 2010 годы подписал договоры поставок, их требовалось согласовать с советом директоров предприятия. В итоге продукция завода уходила «клиентам» без оплаты, а взыскать эти долги уже было невозможно. Вскоре резервуарный завод обанкротился. Предприятию был нанесен ущерб свыше 72 миллионов рублей.