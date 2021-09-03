В Самаре за сутки коронавирус подтвердился у 450 жителей

Самарцы продолжают массово заболевать коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают ежедневно фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом среди местных жителей. Так, по данным на 3 сентября 2021 года, в регионе за сутки коронавирусом заболели 450 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус был подтвержден у 91 538 жителей Самарской области. По данным на 3 сентября, 78 543 из них успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 254 пациента.

В Самарской области продолжают ежедневно фиксировать большое количество смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Так, за минувшие сутки скончался еще 21 человек. С начала пандемии в Самарской области с болезнью не смогли справиться 3 293 местных жителя.