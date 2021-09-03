В Самарской области водитель «Нивы» чудом выжил в массовом ДТП с большегрузом и тремя легковушками

35-летнего водителя госпитализировали. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызранском районе Самарской области 2 сентября 2021 года произошла массовая авария с пострадавшим. Как сообщили полицейские, на 931 км трассы М-5 Урал водитель на большегрузе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

По предварительным данным, 57-летний водитель на грузовом автомобиле «HINO 300» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой» и «Ладой Вестой», в них врезался еще один автомобиль «Лада Веста».

В результате аварии травмы получил водитель внедорожника. 35-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.