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Общество3 сентября 2021 13:09

В День Воинской славы 3 сентября в Самаре торжественно открыли мемориальную доску в честь двух героев войны

Руководство региона почтили память павших воинов в День Воинской славы 3 сентября
Валерий СОКОЛОВ
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Мемориальная доска появилась на Красноармейской, 62

Мемориальная доска появилась на Красноармейской, 62

В пятницу, 3 сентября, отмечается День окончания Второй мировой войны. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с руководством региона и земляками возложил цветы к вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в память о погибших воинах.

В День Воинской славы в Самаре состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь участников Великой Отечественной и Советско-Японских войн, военных комиссаров Куйбышевской области генерал-майоров Степана Борисовича Жестакова и Ивана Макаровича Матюхина.

- Я рад тому, что на территории Самарской области мы бережно относимся к памяти Героев, - отметил губернатор.

Мемориальная доска появилась на фасаде дома №62 по улице Красноармейская. Именно в этом доме после окончания войны жили генерал-майоры Жестаков и Матюхин. Подобные акции по увековечиванию памяти Героев последнего боя сегодня прошли в 10 российских регионах.