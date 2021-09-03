В Самаре суд обязал подрядчика вновь ремонтировать четвертую очередь набережной у Ладьи

Суд длился почти год Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области обязал ООО «Автодоринжиниринг» за свой счет провести ремонт самарской набережной в районе стелы «Ладья» и устранить дефекты, выявленные контролирующими органами.

Так, согласно картотеке, подрядчик должен будет в течение месяца ликвидировать засоры в пролете между ливневыми колодцами, вывести дождеприемники на проектную отметку, прочистить трубопроводы, а также смонтировать стояк откачки нефтепродуктов и устранить просадки бортового камня.

Напомним, ответчик проводил реконструкцию набережной с 2017 по 2019 год, но уже через некоторое время контролирующие органы выявили дефекты некачественной работы. Администрация Самары в прошлом году подала иск на организацию, сейчас суд вынес положительное решение.

Кроме того, чиновники потребовали от подрядчика выплату штрафа за некачественно проведенные работы в размере 3 миллионов рублей, однако суд постановил взыскать с подрядчика только неустойку 200 тысяч рублей и оплату госпошлины. Сейчас администрация вновь подала иск на «Автодоринжиниринг» о взыскании пени за просроченную задолженность в размере 6,4 миллионов рублей. Заседание по данному делу пройдет в конце сентября.