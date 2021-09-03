Выпускники Самарской области, набравшие 100 баллов по ЕГЭ, попадут на «карту распределения»

Карта распределения поможет избежать необоснованного отбора в вузы страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четверо стобальников по ЕГЭ из Самарской области попадут на «карту распределения» в университеты. Причиной такого внимания к абитуриентам стаж ажиотаж вокруг бюджетных мест в вузах. Карта распределения поможет отображать реальную картину в университетах и избежать необоснованного давления на отличников.

- В обществе высказывается мнение относительно честности результатов отбора в вузы. Чтобы не допустить необоснованных результатов зачисления, необходимо отслеживать поступление ребят, которые честным трудом заслужили высокий результат по ЕГЭ, - отметила автор идеи, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

По мнению Елены Шмелевой, если и происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в экзаменационный период. Она также отметила деятельность губернатора Самарской области, который поручил стимулировать выпускников к обучению в вузах своего региона. Напомним, в этом году выпускники, которые остаются учиться в Самарской области, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Данная стратегия, которая нацеливает ребят с высокими баллами по ЕГЭ оставаться на родной земле, позволит повысить общий уровень образования региона в целом.