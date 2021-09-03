Сильвие Бегич перешел в «Крылья Советов»

Бегич будет выступать за «Крылья» под номером 2. Фото: ФК «Рубин» (Казань).

«Крылья Советов» объявили о подписании 28-летнего защитника Сильвие Бегича. Хорват перешел в самарскую команду на правах аренды до конца сезона, он принадлежит казанскому «Рубину».

- Кандидатура Бегича возникла не случайно – это квалифицированный защитник, который на протяжении длительного времени доказывает свою состоятельность на высоком уровне. Его опыт и навыки очень пригодятся «Крыльям Советов». Нашей команде нужно было укрепить оборону, и мы это сделали, - прокомментировал переход спортивный директор «КС» Сергей Корниленко.

Бегич будет выступать за «Крылья» под номером 2.

До «Рубина» Сильвие Бегич выступал в чемпионате Хорватии и за «Оренбург».