Общественники Самарской области протестировали электронное устройство для подсчета голосов перед осенними выборами

Члены Общественного штаба заинтересовались возможностями работы КОИБов

Через две недели состоится единый день голосования. В распоряжении Самарской области находятся 338 комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые будут установлены на самых больших избирательных участках в регионе. Сегодня члены общественного штаба оценили возможности электронного устройства для подсчета голосов и проверили его работоспособность в экстремальных условиях.

На выборах в Самарской области будут находиться пять тысяч общественных наблюдателей самых разных профессий и политических партий. Всего по стране на выборах будут присутствовать сотни тысяч общественников, которые будут следить за проведением голосования. Общественники Самарской области заинтересовались возможностями электронных устройств для подсчета голосов и проверили их в действии.

Активисты остались довольны эффективностью системы, которая позволит облегчить труд членов избирательных комиссий Самарской области. Аппарат невозможно обмануть или перепрограммировать. Бюллетени будут приниматься в строго отведенное время и по одному.