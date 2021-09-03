Самарские силовики ищут владельца слегка подгоревшего Porsche Cayenne

Площадь возгорания была небольшой, пожар быстро потушили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце августа в Самаре случился пожар. Прямо возле жилого дома на ул.Ленина загорелось дерево. Почему – предстоит выяснить специалистам. Однако источники, знакомые с ситуацией, поговаривают, что в этот день и примерно в этом месте неизвестные работали болгаркой на трубопроводе.

Как бы то ни было, рядом с деревом был припаркован автомобиль Porsche Cayenne, и пламя повредило и его тоже.

- Частично повреждена крыша, покрытие багажника, пластиковые элементы, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

На место приехали пожарные, огонь быстро потушили, информацию о ЧП передали в полицию – им предстоит установить владельца пострадавшей иномарки.

Правда, возместит ли ему кто-то ущерб – большой вопрос.