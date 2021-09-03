В Тольятти водитель маршрутки подверг пассажиров опасности, выехав на встречную полосу

Тольяттинцы были в шоке от такой наглости водителя маршрутки Фото: принтскрин видео.

Утром 27 августа 2021 года на подъезде к Тольятти водитель общественного транспорта грубо нарушил правила дорожного движения, тем самым подвергнув своих пассажиров опасности.

Как рассказали свидетели, данный инцидент произошел утром в пятницу. В это время в поселке Приморский обычно бывают пробки на подъезде к Тольятти. Водитель маршрутного такси №303, по всей видимости, не захотел стоять в транспортном потоке и решил объехать пробку по встречной полосе. Стоит отметить, что на данном участке обгон запрещен знаками и сплошной разметкой.

Судя по видеозаписи с регистратора, маршрутка буквально шла на таран на узком участке дороги. Как рассказывают свидетели, в автобусе было много пассажиров. Встречный автомобиль, где был установлен видеорегистратор, не стал уступать дорогу наглому маршрутчику, поэтому ему пришлось уходить от лобового столкновения в узкий проезд в гаражном массиве. Данный маневр подверг большой опасности, как пассажиров, так и самого водителя автобуса.

«КП-Самара» запросила комментарий в ГУ МВД по Самарской области. Полицейские ответили, что водителя уже привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.