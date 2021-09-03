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Происшествия3 сентября 2021 15:11

В Тольятти на экс-полицейского возбудили уголовное дело через полгода после того, как он сбил человека

Пострадавший получил тяжелейшие травмы
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Стража порядка уволили, теперь его делом занимаются следователи

Стража порядка уволили, теперь его делом занимаются следователи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в тольяттинском подразделении Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении Андрея М . Мужчине 30 лет, до недавнего времени он работал в полиции. В феврале он сбил пешехода прямо на «зебре» возле одного из КПП АвтоВАЗа.

- Мы пока не знаем, на какой скорости он ехал в тот момент, но травмы у пострадавшего очень тяжелые, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Но на момент аварии водитель был трезв, соответствующий акт освидетельствования в деле есть.

ДТП произошло 24 февраля примерно в половине 12 ночи. Уголовное дело возбудили только 1 сентября. Действия экс-полицейского (Андрея из ОВД уволили в мае) следователи квалифицировали по ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Санкции статьи предусматривают разные виды наказания: принудительные работы, ограничение свободы, арест или даже реальное лишение свободы на срок до двух лет.