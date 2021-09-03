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Здоровье3 сентября 2021 15:30

В Самаре плюс 211: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

За сутки среди заразившихся умер 21 человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре за сутки более 200 новых заразившихся коронавирусом

В Самаре за сутки более 200 новых заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 3 сентября, выявили 450 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

В областной столице количество заразившихся за сутки превысило две сотни - в Самаре 211 новых заразившихся. Далее в списке Тольятти (84) и Кинель (16).

За сутки в регионе 21 новый смертельный случай. Умерли 12 женщин в возрасте от 59-ти до 92-х лет, а также девять мужчин в возрасте от 51-го года до 90 лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 91 538 человек, из которых выздоровели 78 543, умерли - 3 293.