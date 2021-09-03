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Происшествия3 сентября 2021 16:04

Квадрокоптер с незаконной посылкой для заключенных перехватили в Самарской области

Запрещенные предметы заключенным пытались доставить по воздуху
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Заключенным пытались доставить запрещенную посылку с помощью коптера. Фото - УФСИН России по Самарской области

Заключенным пытались доставить запрещенную посылку с помощью коптера. Фото - УФСИН России по Самарской области

В Самарской области перехватили квадрокоптер, с помощью которого пытались доставить незаконную посылку заключенным. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

К дрону была привязана бутылка, в которой находились два сотовых телефона, пять зарядных устройств и кабели USB. Коптер перехватили около исправительной колонии №3 в Новокуйбышевске.

Сейчас установлены заключенные, которые таким образом организовали доставку в колонию запрещенных предметов. Их планируют привлечь к дисциплинарной ответственности, для этого подготавливаются материалы.