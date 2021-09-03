Росгвардейцы помогли остановить пожар у дачных поселков в Самарской области

Росгвардейцы помогли тушить пожар. Фото - скриншот

В Самарской области росгвардейцы помогли спасти от пожара два дачных поселка. Возвращаясь с занятий на полигоне, бойцы Росгвардии заметили пламя.

Об увиденном они сообщили дежурному, а сами выдвинулись на место происшествия. Оценив обстановку, бойцы принялись тушить пожар. Они использовали как штатные огнетушители из служебных автомобилей, так и подручные средства.

- Кто с огнетушителем, кто с лопатой, а кто практически голыми руками, они начали тушить огонь. У нас до сих пор нет слов, чтобы выразить им свою благодарность, - рассказывали местные жители.

В результате бойцам удалось остановить огонь буквально в метре от домов.

- Когда все это начало гореть, то я понял - если б не помощь со стороны сотрудников ОМОН Росгвардии, два дачных поселка точно бы поглотило пламя. И я считаю, что им удалось практически невозможное - остановить огонь буквально в метре от трагедии. Огромное спасибо, - сказал заместитель главы Кинеля Сергей Козлов.