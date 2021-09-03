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Общество3 сентября 2021 17:06

В Самарской области пьяный мужчина связал знакомую и угрожал ей убийством

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области будут судить мужчину, который угрожал убийством знакомой

В Самарской области будут судить мужчину, который угрожал убийством знакомой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить 52-летнего мужчину, который связал свою знакомую и угрожал ее убить. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ региона.

По версии следствия, в мае этого года пьяный мужчина отправился к своей знакомой. Там он, угрожая убийством, связал женщину и заклеил ей рот липкой лентой. В дальнейшем он продолжил ей угрожать, демонстрируя при этом нож.

Когда мужчина отвлекся, его пленница смогла освободиться, выбежала из квартиры и обратилась в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.