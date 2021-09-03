В Самарской области пьяный мужчина связал знакомую и угрожал ей убийством

В Самарской области будут судить мужчину, который угрожал убийством знакомой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить 52-летнего мужчину, который связал свою знакомую и угрожал ее убить. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ региона.

По версии следствия, в мае этого года пьяный мужчина отправился к своей знакомой. Там он, угрожая убийством, связал женщину и заклеил ей рот липкой лентой. В дальнейшем он продолжил ей угрожать, демонстрируя при этом нож.

Когда мужчина отвлекся, его пленница смогла освободиться, выбежала из квартиры и обратилась в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.