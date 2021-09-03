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Общество3 сентября 2021 17:58

В Самаре из-за ремонта теплотрасс теплотрасс ограничат движение на двух улицах

Ограничения будут действовать с понедельника
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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С понедельника в Самаре перекроют дороги на двух участках

С понедельника в Самаре перекроют дороги на двух участках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ограничат движение на улицах Гаражной и Карбышева из-за ремонта теплотрасс, сообщили в городской администрации.

На Гаражной закроют движение от улицы Авроры до Четвертого проезда, на Карбышева - от улицы Дыбенко до дома №67 на Карбышева. Ограничения будут действовать с понедельника, 6 сентября (с 5:00) до 15 сентября (движение запустят в 6:00).

В городской администрации просят водителей заранее планировать маршруты своего движения, чтобы при объезде закрытых участков не создавать заторов.