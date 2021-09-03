В Самаре из-за ремонта теплотрасс теплотрасс ограничат движение на двух улицах

С понедельника в Самаре перекроют дороги на двух участках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ограничат движение на улицах Гаражной и Карбышева из-за ремонта теплотрасс, сообщили в городской администрации.

На Гаражной закроют движение от улицы Авроры до Четвертого проезда, на Карбышева - от улицы Дыбенко до дома №67 на Карбышева. Ограничения будут действовать с понедельника, 6 сентября (с 5:00) до 15 сентября (движение запустят в 6:00).

В городской администрации просят водителей заранее планировать маршруты своего движения, чтобы при объезде закрытых участков не создавать заторов.