Школьники региона смогут заниматься по программе новокуйбышевского «НОВАПарка»

В центре занимаются более тысячи ребят

Программа новокуйбышевского детского центра технического творчества «НОВАПарк» станет доступна для всех школьников региона. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

В центре занимаются талантливые ребята города, где они работают над реальными проектами. В их числе проекты «умных» эко-скамеек на солнечных батареях, на которой можно будет зарядить гаджет. Уже подготовлен прототип такой лавки.

Также ребята центра создали 3D-модели исторических зданий города, которые уже утрачены. Это первая школа города и церковь в Мордовских Липягах.

- Мы много внимания уделаем развитию талантов детей. В каждом ребенке эти таланты есть, их надо только разглядеть. И уникальные подходы, которые используются в «НОВАпарке», совершенно точно соответствуют нашему стремлению, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«НОВАпарк» посещают более тысячи детей. Здесь они знакомятся с 3D-прототипированием, программированием, робототехникой, биотехнологиями. При исследованиях ребята используют беспилотные технологии, виртуальную и дополненную реальность.