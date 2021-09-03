В выходные в Самарской области будут ловить пьяных водителей

В выходные на самарских дорогах продолжатся рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные на дорогах региона продолжатся рейды по выявлению нарушителей, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Рейды проводятся регулярно каждые выходные. По данным полиции, в выходные и праздничные дни водители по-прежнему садятся за руль в нетрезвом виде, в том числе, под воздействием наркотиков.

В полиции напоминают, что за управление автомобилем в пьяном виде водители могут быть привлечены к уголовной ответственности, им может грозить штраф в 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок двух лет.