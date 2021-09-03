В Самаре установили мемориальную доску в память о генералах-участниках Второй мировой войны

В Самаре в пятницу, 3 сентября, открыли мемориальную доску в память о генерал-майоре, военном комиссаре Куйбышевской области Степане Жестакове и генерал-майоре Иване Матюхине.

Оба представлены к ордену Красного Знамени за сражения под Дуннином, служили в Куйбышеве после войны и жили в одном доме на Красноармейской, 62.

- Каждый год мы открываем новые имена, новых героев, забытых героев. Мы возвращаем им вторую жизнь в народной благодарной памяти, - сказал секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дом №62 на Красноармейской известен в Самаре как дом офицерского состава ПФО. Несколько лет назад на доме установили еще одну памятную табличку в память о комбриге, кавалере четырех полководческих орденов Викторе Антонове, который прожил здесь более 30 лет.