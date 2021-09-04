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Общество4 сентября 2021 9:12

Самарцев предупреждают о засорах канализации в сезон заготовок

В канализации находят тряпки и арбузные корки, которые образуют засоры
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцев призывают не выбрасывать мусор в канализацию

Самарцев призывают не выбрасывать мусор в канализацию

В Самаре осенью, в период заготовок овощей и фруктов на зиму, происходят засоры канализации. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

Коммунальщики достают из канализационных сетей очистки яблок, косточки слив, арбузные корки и тряпки. Сейчас самарцы начали делать домашние заготовки на зиму, из-за чего мусора в канализации становится больше.

Как отмечают коммунальщики, ставшие модными измельчители мусора в раковинах также способствуют образованию засоров.

В "РКС-Самара" призывают горожан не спускать в канализацию жир, пищевые отходы, бумагу и всяческий мусор.