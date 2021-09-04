Шумовые экраны поставят в Самаре на кольце Московского шоссе

Жители окружающих домов жаловались на развязку еще во время строительства. Но прогресс не остановишь Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре объявили конкурс на выбор подрядчика для выполнения второго этапа реконструкции Московского шоссе и строительства развязки на ул. Луначарского. Первоначальная стоимость работ, обязательных к выполнению, 69,3 млн рублей. На кольце собираются поставить шумовые экраны, для защиты домов, окна которых практически выходят на развязку. Кроме этого, здесь установят систему автополива. Также на Луначарского поставят остановки, положат плитку и восстановят благоустройство.

- Уровень шума от дороги превышает допустимый. Именно поэтому необходима установка экранов, которые представляют собой разборные конструкции из светопроницаемых материалов, - говорится в документах закупки.

Все работы должны быть закончены до 10 октября 2022 года. Все работы начнутся с даты заключения контракта - 31 октября 2021 года. Предполагается установить четыре автобусные остановки. А уложенная плитка будет тактильной.