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Общество4 сентября 2021 9:57

Шумовые экраны поставят в Самаре на кольце Московского шоссе

Ими прикроют жилые дома, которые из-за строительства развязки на Луначарского оказались почти вплотную стоящими к проезжей части
Анастасия МЫШКИНА
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Жители окружающих домов жаловались на развязку еще во время строительства. Но прогресс не остановишь

Жители окружающих домов жаловались на развязку еще во время строительства. Но прогресс не остановишь

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре объявили конкурс на выбор подрядчика для выполнения второго этапа реконструкции Московского шоссе и строительства развязки на ул. Луначарского. Первоначальная стоимость работ, обязательных к выполнению, 69,3 млн рублей. На кольце собираются поставить шумовые экраны, для защиты домов, окна которых практически выходят на развязку. Кроме этого, здесь установят систему автополива. Также на Луначарского поставят остановки, положат плитку и восстановят благоустройство.

- Уровень шума от дороги превышает допустимый. Именно поэтому необходима установка экранов, которые представляют собой разборные конструкции из светопроницаемых материалов, - говорится в документах закупки.

Все работы должны быть закончены до 10 октября 2022 года. Все работы начнутся с даты заключения контракта - 31 октября 2021 года. Предполагается установить четыре автобусные остановки. А уложенная плитка будет тактильной.