В Самарской области снова больше 400 заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 452 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заболевших выписались по выздоровлению 211 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 91 990 человек, из них выздоровели 78 754. Умерли 3 314 заразившихся, в том числе, 21 - за прошедшие сутки.

В целом по стране 18 780 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились порядка 6,9 млн человек.