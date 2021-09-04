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Здоровье4 сентября 2021 11:20

В Самарской области 452 новых случаев заражения коронавирусом: данные на 4 сентября 2021

За сутки умер 21 человек среди заразившихся
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области снова больше 400 заразившихся за сутки

В Самарской области снова больше 400 заразившихся за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 452 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заболевших выписались по выздоровлению 211 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 91 990 человек, из них выздоровели 78 754. Умерли 3 314 заразившихся, в том числе, 21 - за прошедшие сутки.

В целом по стране 18 780 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились порядка 6,9 млн человек.