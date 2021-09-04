Депутаты ЕР внесли законопроект о госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями

Законопроект предполагает бесплатную госпитализацию детей-инвалидов вместе с родителями

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает бесплатную госпитализацию детей-инвалидов вместе с родителями.

Сейчас родители могут находиться с детьми, которым менее четырех лет. Депутаты считают, что в момент, когда ребенок находится на лечении, ему и так тяжело, а он еще и оказывается в одиночестве, когда нуждается в наибольшей поддержке.

Один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечает, что в России насчитывается около 700 тысяч несовершеннолетних с инвалидностью, поэтому с учетом их родителей и близких инициатива затрагивает миллионы людей.

Председатель «социального» комитета самарской губернской думы Марина Сидухина отметила, что дети с ограниченными возможностями находятся под пристальным вниманием государства. Самарские депутаты предложили включить в народную программу партии инициативу об адаптации не менее 10% новостроек для инвалидов, повысить пособия для ухаживающих, а также внесен ряд других предложений.