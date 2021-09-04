В Самаре и Тольятти больше всего в регионе новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу, 4 сентября, выявили 452 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

В областной столице в очередной раз больше всего заразившихся, там 196 новых случаев. На втором месте в списке Тольятти, где 69 заболевших. Далее в списке Новокуйбышевск (18), Отрадный (16) и Сызрань (также 16).

За сутки в регионе 21 новый смертельный случай. Умерли 13 женщин в возрасте от 58-ми до 93-х лет, а также восемь мужчин, самому младшему из которых было 48 лет, самому старшему - 91 год. У большинства из них были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 91 990 человек, из которых выздоровели 78 754, умерли - 3 314.