Новый парк открыли в Нефтегорске в День города

Парк открыли в День города

В День города в Нефтегорске открыли новый парк. На церемонии открытия присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Парк благоустроен по программе "Формирование комфортной городской среды". Стоимость проекта составила 264 млн рублей, из которых 161 млн выделено из областного бюджета, 45 млн - из федерального, 57 млн - из местного.

Парк разделен на три части - центральную, в которой имеется водоем, тихую зону и зону активного отдыха. На озере обустроены видовые площадки, также там имеется понтон с катерами и лодками. Зимой на льду озера сделают каток.

- Этот парк стал хорошим подарком ко Дню города. На встречах с жителями обсуждалось, как преобразить эту территорию. Я думаю, тогда не все верили в то, что это воплотится в жизнь. Но сегодня это есть, на радостях детям, нашим ветеранам, всем жителям города и района, - сказал глава региона.