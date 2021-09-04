Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика4 сентября 2021 17:36

В Самаре стали закрываться гипермаркеты "Карусель"

Супермаркеты в больших торговых центрах сейчас пользуются меньше популярностью
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В магазины у дома самарцы ходят чаще

В магазины у дома самарцы ходят чаще

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стали закрываться крупные гипермаркеты "Карусель", как стало известно, их скоро заменят другими магазинами.

Гипермаркеты исчезли из нескольких торговых центров города, и жители Самары начали интересоваться, почему это происходит, и что появится на их месте.

По имеющимся данным, их заменят на магазины "Перекресток". Обе сети супермаркетов принадлежат розничной торговой сети X5 Retail Group.

Сейчас большей популярностью пользуются магазины у дома, а не в больших торговых центрах. Особенно учитывая, что в небольших супермаркетах цены более доступные для покупателей.