В Самаре стали закрываться гипермаркеты "Карусель"

В магазины у дома самарцы ходят чаще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стали закрываться крупные гипермаркеты "Карусель", как стало известно, их скоро заменят другими магазинами.

Гипермаркеты исчезли из нескольких торговых центров города, и жители Самары начали интересоваться, почему это происходит, и что появится на их месте.

По имеющимся данным, их заменят на магазины "Перекресток". Обе сети супермаркетов принадлежат розничной торговой сети X5 Retail Group.

Сейчас большей популярностью пользуются магазины у дома, а не в больших торговых центрах. Особенно учитывая, что в небольших супермаркетах цены более доступные для покупателей.