Крупный производитель кабеля из Нефтегорского района планирует наращивать производство

На предприятии планируют наращивать производство

Компания ИНКАТЕХ» в Нефтегорском районе планирует в ближайшие два года нарастить производство, а также увеличить количество новых рабочих мест. Такие планы руководители завода озвучили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

Компания «ИНКАТЕХ» выполняет полный производственный цикл от переработки меди до изготовления кабельно-проводниковой продукции. На предприятии изготавливают кабели, применяющиеся в нефтяной промышленности, а также в контактной сети электротранспорта. Сейчас загружено 70% производственных мощностей. В восстановление и ремонт оборудование инвестировано 31 млн рублей.

На заводе рассказали, что в ближайшие 2 года планируют ежегодно повышать производительность труда на 15%, а также организовать новые рабочие места.

- Сегодня мы обсудили с руководством, потенциальными собственниками предприятия перспективы его развития. И хочу сказать, что они открываются очень значительные. Сейчас у компании переходный период, спрос на качественную продукцию предприятия есть, и совершенно точно, объем производства будет увеличен, - сказал глава региона.