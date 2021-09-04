В Тольятти сына обвиняют в убийстве матери

Следователи выясняют причины произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местного жителя подозревают в убийстве матери. По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по неосторожности, возбудили уголовное дело, сообщали «КП-Самара в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый во время ссоры несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм 56-летняя пострадавшая скончалась. Сейчас расследование продолжается, выясняются причины произошедшего.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент, как вечером в день убийства в подъезд дома, где произошла трагедия, заходит сначала мать, а затем ее сын, который, вероятно, был пьян.

В настоящее время мужчина находится под стражей.