"Жигулевское пиво" в Самаре обвиняют в нарушении природоохранного законодательства

Должностным лицам и юрлицу назначены штрафы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предприятие "Жигулевское пиво" проверили на соблюдение требований закона в области охраны атмосферного воздуха. Прокуратура выяснила, что изготовитель алкогольной продукции оказывает негативное влияние на окружающую среду, относится к третьей категории негативного воздействия. Но к моменту проверки компания не составила и не согласовала план минимизации вредного воздействия в период неблагоприятных метеоусловий.

- Прокуратура внесла представление генеральному прокурору по данному факту. И сейчас общество ведет фактическое устранение нарушений, - рассказали в прокуратуре по Самарской области.

Сейчас в отношение юридического лица и должностных лиц заведены дела об административном правонарушении, им назначен штраф. Прокуратура будет контролировать исправление всех нарушений.