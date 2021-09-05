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Общество5 сентября 2021 0:21

"Жигулевское пиво" в Самаре обвиняют в нарушении природоохранного законодательства

Такой вывод сделали прокуроры во время проверки
Анастасия МЫШКИНА
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Должностным лицам и юрлицу назначены штрафы

Должностным лицам и юрлицу назначены штрафы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предприятие "Жигулевское пиво" проверили на соблюдение требований закона в области охраны атмосферного воздуха. Прокуратура выяснила, что изготовитель алкогольной продукции оказывает негативное влияние на окружающую среду, относится к третьей категории негативного воздействия. Но к моменту проверки компания не составила и не согласовала план минимизации вредного воздействия в период неблагоприятных метеоусловий.

- Прокуратура внесла представление генеральному прокурору по данному факту. И сейчас общество ведет фактическое устранение нарушений, - рассказали в прокуратуре по Самарской области.

Сейчас в отношение юридического лица и должностных лиц заведены дела об административном правонарушении, им назначен штраф. Прокуратура будет контролировать исправление всех нарушений.