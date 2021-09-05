Легковушка влетела в грузовик на перекрестке в Самаре

В аварии участвовали две легковушки и грузовик Фото: СОЦСЕТИ

Жестокое ДТП случилось на перекрестке улицы Мичурина в Самаре 3 сентября 2021 года. В 12.30 24-летний водитель "четырнадцатой" - по данным полиции - проехал на красный свет и в итоге столкнулся с двигающимся на свой сигнал светофора грузовиком Исузу. За рулем грузовика сидел мужчина 47 лет.

- После столкновения автомобиль "ВАЗ-2114", отбросило на автомашину "Renault" под управлением водителя 1971г.р., - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате аварии серьезно пострадала отечественная легковушка - она превратилась в груду металла. К счастью, все выжили, по данным полицейских помощь понадобилась и водителю, и его пассажирке 2005 года рождения.

Машина превратилась в груду металла Фото: СОЦСЕТИ