В Самарской области похолодает до 0 градусов

В начале сентября в регион пришла настоящая осенняя погода с заморозками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с резкого похолодания до 0 градусов. Как сообщают синоптики Приволжского УГМС, днем по области могут пройти небольшие дожди, а ночью будут заморозки до 0 градусов.

В воскресенье, 5 сентября 2021 года, в Самарской области существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +13…+18 градусов.

Новая рабочая неделя начнется с ночных заморозков. Так, уже в ночь на понедельник, 6 сентября, синоптики прогнозируют температуру воздуха от 0 до +5 градусов. Днем местами по области ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха составит +13…+18 градусов.

Во вторник, 7 сентября, также могут пройти небольшие дожди. Температура воздуха будет такая же, как днем ранее – днем до +18, а ночью 0…+5.

Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что в настоящее время через Самарскую области проходит холодный атмосферный фронт, который принес дожди и порывистый ветер. Однако с ростом атмосферного давления уже на следующей неделе осадки прекратятся, а температура воздуха начнет интенсивно понижаться до слабоположительных значений.