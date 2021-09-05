В Новокуйбышевске стартовал национальный фестиваль «Золотая маска»

Фестиваль будет в Новокуйбышевске с 4 по 8 сентября 2021 года

В субботу, 4 сентября 2021 года, в Новокуйбышевске стартовала региональная программа «Лучшие спектакли в городах России» национальной театральной премии «Золотая Маска», благодаря которой будут показаны самые яркие премьеры последних лет, отмеченные экспертами. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на открытии фестиваля и отметил, что это культурное событие стало одним из самых ярких в жизни региона и страны.

Новокуйбышевск уже третий раз принимает фестиваль. Это стало возможно благодаря театру-студии «Грань», который неоднократно становился номинантом и дважды лауреатом «Золотой маски». Новокуйбышевск стал одним из первых малых городов России, где проводится театральная премия.

- Это роскошный подарок ко Дню города и Дню нефтяника. Лучшие спектакли страны снова будут показаны здесь. Фестиваль «Золотая Маска» — культурное событие не только для Новокуйбышевска и нашего региона, но и всей страны, - отметил Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, проведение такой престижной премии в Новокуйбышевске дает мощный импульс к развитию культуры и искусства во всей Самарской области. Стоит отметить, что в рамках реализации национального проекта «Культура», в Самарской области строятся и реконструируются многие социальные культурные объекты в городах и муниципальных районах. Так, проведение «Золотой маски» в Новокуйбышевске подвигло правительство к строительству нового здания для театра «Грань».

Президент фестиваля «Золотая маска» и губернатор Дмитрий Азаров достигли договоренности о проведении премии в Самаре в 2022 году. Фестиваль пройдет в областной столице в расширенном формате. Также не исключено, что престижную премию могут провести и в Тольятти.