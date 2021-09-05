В Самарской области среди вакцинированных работников АВТОВАЗа разыграют автомобиль и денежные призы

Акция пройдет только если на предприятии будет 80% вакцинированных

На АВТОВАЗе объявили конкурс с призами среди сотрудников предприятия, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно из официального паблика ППО АСМ АВТОВАЗа в социальных сетях.

Согласно приказу «Об организации акции «Подарок за здоровье и безопасность» от 31 августа 2021 года, среди сотрудников АВТОВАЗа будут разыграны денежные призы и главный приз – автомобиль. Акция будет проводится с 1 сентября по 30 декабря 2021 года с целью поощрения работников АВТОВАЗа и дочерних обществ, расположенных на территории Тольятти, принявших участие в вакцинации от Covid-19.

Конкурс будет проводиться в три этапа, в течение которых будут разыгрываться 80 денежных призов по 10 тысяч рублей, а также участники будут бороться за главный приз – автомобиль.

Для участия в розыгрыше призов, сотрудники АВТОВАЗа должны подать заявление на выплату материальной помощи. Стоит отметить, что автомобиль разыграют только при условии, что на предприятии будет 80% вакцинированных сотрудников.