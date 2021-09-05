В Самарской области 5 сентября 2021 года коронавирус подтвердился у 456 человек

В Самарской области продолжают болеть коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на 5 сентября 2021 года за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 456 местных жителей. С начала пандемии коронавирус нашли у 92 446 жителей региона.

Из числа заболевших, на сегодняшний день, 79 119 пациентов успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 365 самарцев.

За минувшие сутки в Самарской области было зафиксировано 22 летальных случая среди больных коронавирусом. Общее количество смертей в регионе – 3 336.