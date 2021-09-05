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Здоровье5 сентября 2021 12:20

В Самарской области 5 сентября 2021 года коронавирус подтвердился у 456 человек

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 5 сентября 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самарской области продолжают болеть коронавирусом

В Самарской области продолжают болеть коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на 5 сентября 2021 года за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 456 местных жителей. С начала пандемии коронавирус нашли у 92 446 жителей региона.

Из числа заболевших, на сегодняшний день, 79 119 пациентов успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 365 самарцев.

За минувшие сутки в Самарской области было зафиксировано 22 летальных случая среди больных коронавирусом. Общее количество смертей в регионе – 3 336.