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Общество5 сентября 2021 13:08

В Самарской области мошенники проникают в квартиры под видом медиков

Полиция предупреждает граждан об опасности
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Полицейские предупредили о новом виде мошенничества

Полицейские предупредили о новом виде мошенничества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники каждый раз находят более изощренные способы обмануть доверчивых граждан. В ГУ МВД по Самарской области сообщили о новом виде мошенничества, когда грабители проникают в квартиру под предлогом проведения вакцинации от коронавируса.

Грабители пользуются тем, что не все жители Самарской области готовы рисковать своим здоровьем и отсиживать очереди на прививку в медицинском учреждении. Мошенники предлагают доверчивым гражданам пройти вакцинацию «на дому», тем самым открывая для себя возможность свободного доступа в чужую квартиру.

Полицейские напоминают жителям Самарской области, что вакцинация от коронавируса проводится только в медицинских учреждениях и в специальных пунктах вакцинации. Для записи на прививку необходимо позвонить в регистратуру лечебного учреждения и уточнить время приема, также записаться можно через портал Госуслуг.