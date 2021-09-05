Сотрудники Жигулевской ГЭС отбили молодого самца косули от стаи разъяренных бродячих собак

Сейчас пострадавшее животное находится под наблюдением специалистов. Фото: Национальный парк Самарская Лука

В ночь на 1 сентября 2021 года в национальном парке «Самарская Лука» стая бродячих псов напала на маленького косулю. Сотрудники Жигулевской ГЭС не оставили малыша в беде и отбили детеныша от разъяренных псов.

- Молодой самец косули получил множество рваных ран от укусов собак. Сотрудники вневедомственной охраны станции и пожарной части №23 доставили лесного жителя в приют для диких животных, попавших в беду, - рассказали в группе нацпарка.

Сейчас косуля находится под наблюдением специалистов, ему отвели отдельный вольер. Когда раны от укусов заживут, малыша вновь выпустят в естественную среду обитания. Ветеринары отмечают, что животное получило глубокие раны и испытало большой стресс, однако прогноз на выздоровление благоприятный.