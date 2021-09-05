В выходные в Самарской области двое водителей с признаками алкогольного опьянения попали в ДТП

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области за минувшую субботу было зафиксировано два ДТП, участниками которых были водители с признаками алкогольного опьянения. Одна авария произошла в Самаре, а вторая – в Безенчукском районе.

По предварительным данным, в Самаре на улице Хасановская, 43а 51-летний водитель «Митсубиси» врезался в фонарный столб. Как сообщили полицейские, мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и наехал на световую опору. В результате аварии водитель получил травму ноги и был госпитализирован в больницу.

Вторая авария произошла в Безенчукском районе на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. По данным полицейских, 35-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2112 нарушил правила расположения на проезжей части и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21104, которой управляла 44-летняя женщина. В результате телесные травмы получила автолюбительница, после осмотра врачами скорой помощи, ей было назначено амбулаторное лечение.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, у обоих виновников аварии были признаки опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование они отказались. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.