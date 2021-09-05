В Самаре с 6 сентября 2021 года изменится режим работы автобуса №6 «Губернский рынок – Грозненская»

На линию выйдут 4 автобуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменят график работы автобусов №6, которые курсируют по маршруту «Губернский рынок – улица Грозненская». Об изменениях в режиме работы общественного транспорта сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении города.

- С 6 сентября изменится режим работы маршрута №6. На линию выйдут 4 автобуса, интервал движения составит 30 минут, - сообщили в ТТУ Самары.

Как сообщил перевозчик, первый рейс автобуса №6 стартует в 5:30 от остановки Губернский рынок, от улицы Грозненская первый рейс отправится в 6:30.