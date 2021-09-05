В Тольятти на улице 40 лет Победы столкнулись шесть автомобилей

В массовой аварии никто не пострадал Фото: СОЦСЕТИ

5 сентября 2021 года в Тольятти на улице 40 лет Победы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, автомобили получили механические повреждения.

- Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. В настоящий момент из лечебных учреждений города сообщений о пострадавших в ДТП не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту массовой аварии. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.