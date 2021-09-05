Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 сентября 2021 17:05

В Тольятти на улице 40 лет Победы столкнулись шесть автомобилей

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В массовой аварии никто не пострадал

В массовой аварии никто не пострадал

Фото: СОЦСЕТИ

5 сентября 2021 года в Тольятти на улице 40 лет Победы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, автомобили получили механические повреждения.

- Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. В настоящий момент из лечебных учреждений города сообщений о пострадавших в ДТП не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту массовой аварии. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Смотреть видеосюжет
В Тольятти столкнулись 6 автомобилей
В Тольятти столкнулись 6 автомобилей