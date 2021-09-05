Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на праздновании 65-летия Отрадного

Городской парк в Отрадном благоустроили в 2020 году в рамках нацпроекта

5 сентября 2021 года в Отрадном прошел праздник, посвященный 65-летию со дня основания городского округа. Губернатор Самарской области побывал на торжественном мероприятии, которое прошло в городском парке, благоустроенном по нацпроекту.

Отрадный сегодня - динамично развивающийся город, по уровню благоустройства можно сказать, что город – сад, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил жителей за бережное отношение и любовь к своему родному городу. Именно благодаря усилиям местных жителей Отрадный является одним из самых благоустроенных городов на территории Самарской области. В День города губернатор поздравил самых активных горожан и вручил им награды.

Напомним, в Отрадном в рамках реализации нацпроектов был благоустроен городской парк и облагорожена территория вблизи отрадненского Кафедрального собора и Духовно-просветительского центра. Жители города поблагодарили правительство Самарской области за качественно проведенную работу.