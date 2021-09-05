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Происшествия5 сентября 2021 18:15

В Тольятти мужчина убил 56-летнюю женщину, ударив её несколько раз по голове

Сейчас подозреваемый находится под стражей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Мужчину заключили под стражу до оглашения приговора

Мужчину заключили под стражу до оглашения приговора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти задержали местного жителя, который по неосторожности убил 56-летнюю женщину. В настоящее время мужчина признал свою вину и был заключен под стражу.

По версии следствия, обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанес местной жительнице несколько ударов по голове. От полученных травм женщина скончалась.

В ходе опроса обвиняемый признал свою вину и был заключен под стражу. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.