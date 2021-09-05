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Общество5 сентября 2021 19:20

В Самаре активисты остановили пьяного водителя, а тот предложил им выпить вместе

Уговорить водителя больше не садиться за руль не получилось
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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У водителя с собой была бутылка коньяка. Фото: "Ночной Патруль" Самара

У водителя с собой была бутылка коньяка. Фото: "Ночной Патруль" Самара

В Самаре активисты «Ночного Патруля» заметили на улице Блюхера водителя китайского автомобиля, который ездил по газону во дворе. Мужчину попросили не портить клумбы, на что тот предложил активистам выпить коньяк, которые был при нем.

Нетрезвого водителя попытались уговорить больше не садиться за руль, но он проигнорировал просьбу и продолжил движение. На вызов «Ночного Патруля» оперативно отреагировали сотрудники ДПС, которые находились на дежурстве в данном районе. После недолгого преследования, нетрезвого водителя задержали во дворах на улице Запорожская.

Как сообщили активисты, на выдохе алкотестер показал 0,776 промилле, что в разы превышает допустимый показатель. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение.