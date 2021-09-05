В Самарской области каждый пятый медицинский работник переболел коронавирусом

В Самарской области 17% врачей от общего числа медработников перенесли коронавирусную инфекцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян ответил на актуальные вопросы жителей Самарской области о ситуации с коронавирусом. Министр рассказал, сколько медицинских работников в регионе переболели COVID-19.

- По данным минздрава, в Самарской области более 7,5 тысяч медработников уже переболели коронавирусом с начала пандемии. Это составляет 17% от общей численности сотрудников сферы здравоохранения региона, - рассказал Армен Бенян.

Таким образом, каждый пятый медработник в Самарской области перенес инфекцию. Министр отметил, что в начале пандемии, в 2020 году, был особенно сложный период в системе, когда около 5 тысяч медработников из 42 тысяч общего числа, находились на больничном.

- Я благодарен врачам региона за их труд и самоотдачу. Все они работают на пределе своих возможностей, - отметил министр.

Напомним, губернатор Дмитрий Азаров ранее объявил о выплате единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей всем медицинским работникам Самарской области. Кроме того, аналогичную выплату получат медики Клиник СамГМУ, которые являются сотрудниками федерального учреждения.